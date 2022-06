Bürger sollen in Oranienbaum-Wörlitz beteiligt werden

Planer präsentieren Überlegungen für ein Integriertes Gemeindliches Entwicklungskonzept in Oranienbaum-Wörlitz.

Vockerode - Oranienbaum-Wörlitz wird Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) in Sachsen-Anhalt. Darüber informierte Bürgermeister Maik Strömer (CDU) am Dienstagabend im Stadtrat.