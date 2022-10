Bürger könnten gemeinsam in Heizanlagen investieren

Vockerode/MZ/CNI - Zum zweiten „Klima-Bürger-Treffen“ lädt der Oranienbaum-Wörlitzer Klima-Manager Guido Lehmann am 13. Oktober um 18.30 Uhr ins neue Gemeindezentrum von Vockerode ein. Präsentiert werden sollen zunächst Inhalte aus dem ersten Forum, exemplarisch benennt Lehmann gegenüber der MZ sogenannte Quartierslösungen in puncto Heizung. Dabei könnte es darum gehen, dass in einer Nachbarschaft mehrere Parteien in eine gemeinsame Anlage investieren.

Gehen wird es einmal mehr darum, wie sich die Kommune in der Zukunft entwickeln wird und mit welchen (klimatischen) Extremen zu rechnen sei. „Wo bestehen Schnittpunkte und wie gehen wir gemeinsam an die jetzige Situation heran? Wo bestehen schnelle Wege für eine erfolgreiche Umsetzung der Reduzierung von CO₂-Emissionen? Bestehen neue Wege für eine mobile Anbindung der Ortschaften? Wie kann man die Verbindungsstrecken untereinander gestalten, dass diese regional erfolgreich sind? Liegt die Mobilität der Gegenwart noch in der privaten Beförderung mit dem Pkw? Und wie gestaltet sich unser Weltkulturerbe in den nächsten Jahren?“, so lauten in einer Ankündigung einige Fragen, die es zu klären gebe.

Im Zusammenhang mit dem Forum erinnert Guido Lehmann auch noch einmal an das Kommunikationssystem Munipolis, das die Kommune wie berichtet seit einiger Zeit nutzt. Wer die entsprechende App herunterlädt, erhält Informationen und Neuigkeiten sowie beispielsweise die Erinnerung an Veranstaltungen aufs Handy geschickt.