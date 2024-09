In Wittenberg werden so viele Rotfußfalken wie nie zuvor gesichtet. Warum die Vögel in der Region sind und was diesen Einflug so besonders macht, erklärt Ornithologe Axel Schonert.

Pretzsch/MZ - Die Ornithologen sind in Aufregung: Ein außergewöhnlich großer Einflug von Rotfußfalken, wissenschaftlicher Name Falco vespertinus, sorgt für Begeisterung. Besonders rund um Wittenberg lassen sich die Greifvögel in einer seltenen Vielzahl beobachten. Nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern bundesweit soll Wittenberg die höchste Anzahl an Rotfußfalken haben. Wie viele in diesem Jahr gesichtet wurden und an welchen Orte sie sich am liebsten aufhalten, verrät Ornithologe Axel Schonert.