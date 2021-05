Bundeswehroffizier Norman Sehmisch (FDP) will gestalten

Norman Sehmisch möchte neuer Landrat von Wittenberg werden. Nominiert hat ihn die örtliche FDP. Sehmisch wurde 1988 in Wittenberg geboren, aufgewachsen ist er in Rackith. Er ist verheiratet, Vater und Offizier.

Wittenberg

Der Treffpunkt weckt Erinnerungen. Denn als Norman Sehmisch an der Backsteinfassade in der Elbstraße die Sandsteinhalbkugel sieht, muss er an seine Kindheit denken. Öfter sei er mit seiner Mutter dort vorbeigelaufen, dann habe es ihn beschäftigt, dass an besagtem 12. März 1432 das Wasser der Elbe dort oben stand.

Das Datum steht auf der Hochwassermarke, deren Stein ramponiert ist, worüber Sehmisch sich spontan mit dem herbeigeeilten Eigentümer unterhält. Das geschieht unmittelbar, Sehmisch kann offenbar gut auf andere Menschen zugehen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Eine Gabe, die ihm im angestrebten Amt von Nutzen sein dürfte: Der 32-Jährige möchte neuer Landrat von Wittenberg werden.

Aufgestellt wurde er von den Freien Demokraten in Wittenberg, erst seit 2020 gehört Sehmisch der Partei an. Ursprünglich wollte er für den Landtag kandidieren, dann habe es jedoch einen Formfehler gegeben. „Aber wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere“, sagt er. Worum es ihm letztlich geht, ist dies: „Ich möchte Verantwortung übernehmen.“ Und: gestalten.

Freiheit durch Sicherheit

Aufgewachsen ist Sehmisch bei seiner Mutter in Rackith. Nach dem Abitur ging er zur Bundeswehr, er studierte in Hamburg, erlangte einen Master in Erziehungs- und Bildungswissenschaften und ist inzwischen nach einigen Führungsaufgaben Referent für Sicherheitspolitik bei der Bundeswehr in Potsdam.

Aus seiner militärischen Biografie scheint sich das Interesse für den Bereich Sicherheit zu ergeben. Sicherheit, so Sehmisch, gebe den Menschen die Freiheit, selbstbestimmt handeln zu können. Dazu bedürfe es einer besseren Ausstattung beispielsweise von Polizei und Justiz. Er meint nicht in erster Linie eine personelle Aufstockung, sondern zunächst die Verbesserung der technischen Ausstattung.

Die Liste, die Sehmisch an Themen und Schwerpunkten zusammengetragen hat, ist im Übrigen lang. Sie schließt den Nahverkehr ebenso ein wie Kultur, Digitalisierung, Naturschutz und Mittelstandsförderung. Es geht um Chancen, die sich aus der günstigen Lage zwischen den Zentren Halle, Leipzig, Berlin ergeben.

Und um Gesundheitsversorgung oder - gerade im ländlichen Raum - die Stärkung von Vereinen und Ehrenamt. Er selbst gehört noch dem Rackither Fußballverein an, viel sei im Dorf ja nicht mehr geblieben, umso wichtiger ist es, zu stärken, „was wir noch haben“.

Dass finanzielle Mittel begrenzt sind gerade im Bereich der freiwilligen Aufgaben, ist auch Sehmisch klar. Er spricht denn auch von Formen der Wertschätzung, die gefunden werden müssten, und nennt als ein Beispiel ein Art Ehrenamtspass, der, etwa in Leipzig, seinen Inhabern Vergünstigungen gewährt.

Sehr am Herzen scheint Sehmisch die Bildungsfrage zu liegen. Bildungserfolg, sagt er, müsse von der sozialen Herkunft entkoppelt werden, dies sei auch seiner Landespartei wichtig, die ein Pilotprojekt in Gestalt einer „Talentschule“ plane. Im Fall, dass er Landrat werden sollte, würde er sich bemühen, dieses Projekt nach Wittenberg zu holen.

Aus der Mitte

Auf die Frage, wen die Menschen bekommen würden, fiele die Wahl am 6. Juni auf ihn, antwortet Norman Sehmisch, der sich selbst einen bürgernahen Menschen der Mitte nennt, mit Worten der Stellenausschreibung: Sie bekämen „eine engagierte, zielstrebige und verantwortungsbewusste Persönlichkeit“. Einen auch, für den Entscheidungsfreude wichtig sei und der offenbar ganz erheblich auf Kommunikation und Kooperation wert legt.

In diesem Punkt bemüht Sehmisch ein Beispiel aus seiner Vergangenheit, als er in der Funktion des Aufklärers die Besatzung zweier Fenneks (Spähwagen) geführt habe. „Ich kann noch so gut anleiten, aber ich muss mich auf meinen Fahrer verlassen können“, sagt er und: „Wir sind nur so gut wie unsere Mitstreiter.“ (mz)