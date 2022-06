Bundestagsabgeordneter Sepp Müller versucht sich als Fährmann in Pretzsch

Pretzsch/MZ/SG - Nachdem der aus Gräfenhainichen stammende Bundestagsabgeordnete Sepp Müller (CDU) am Pfingstmontag ab 8 Uhr auf der Fähre einen Praktikumstag absolviert hatte, empfing er am Abend sowohl auf der Maukener als auch der Pretzscher Seite interessierte Bürger zu seiner Gesprächsreihe „Müller stellt sich“. Kurz stellte er seinen Lebenslauf vor, um dann gleich in die Themen Energie und Ukraine-Krieg einzusteigen. Zudem wurde über den Tankrabatt und über den öffentlichen Nahverkehr auf dem Land diskutiert.