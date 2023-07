Wittenberg/MZ - Eine Taube soll an der Hüfnerstraße in Wittenberg einen Böschungsbrand verursacht haben. Wie die Polizei mitteilte, war der Vogel am Freitag in eine Hochspannungsleitung geflogen und hatte Feuer gefangen. Er stürzte neben den Gleisanlagen ab und verendete vor Ort. Der Böschungsbrand von etwa 25 Quadratmetern wurde durch die Feuerwehr gelöscht.