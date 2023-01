Bremsmanöver mit Folgen - Ein Fahrgast wird im Bus verletzt und der Fahrer nun von der Polizei gesucht

Wittenberg/MZ - Am 2. Januar wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle um 19.29 Uhr über eine nicht unerheblich am Kopf verletzte Person informiert. Nach jetzigem Ermittlungsstand habe der 50-jährige Geschädigte die Verletzung, welche medizinisch behandelt werden musste, um 18.57 Uhr durch ein Bremsmanöver des bisher unbekannten Busfahrers unmittelbar nach dem Anfahren von der Bushaltestelle in der Braunsdorfer Straße in Wittenberg erlitten.

Trotz Hinweis des 50-Jährigen auf seine Verletzung soll der Polizei zu Folge der Busfahrer ihn und seine 33-jährige Begleiterin aufgefordert haben, den Bus zu verlassen. Der Busfahrer sei anschließend ohne Fahrgäste in Richtung Apollensdorf Nord weitergefahren.

Die Polizei hat aufgrund des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der unterlassenen Hilfeleistung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bitte mögliche Zeugen, die Hinweise zum Geschehen und / oder der Identität des Busfahrers geben können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 / 46 90 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.