Zum Auftakt des Glasfaserausbaus in Wittenberg kamen alle Beteiligten Unternehmen am Montag am Stadtwerke-Hauptsitz in Wittenberg zusammen. Noch in dieser Woche sollen die ersten Baustellen im Stadtgebiet starten.

Wittenberg/MZ - „Jetzt gehts los“ steht auf der großen Kabeltrommel. Noch im Mai, sagt Oberbürgermeister Torsten Zugehör am Montag auf dem Parkplatz des Stadtwerke-Hauptsitzes in Wittenberg (parteilos), hatte auf der Trommel das Wort „bald“ gestanden. „Jetzt ist die Digitalisierung in Wittenberg angekommen.“ Das bedeutet nun einigen Bau-Trubel im Gebiet zwischen Hauptbahnhof, Lutherstraße, Berliner Straße und Annendorfer Straße. Dieser Abschnitt ist aber nur der erste von vielen. Der Tiefbau startet in dieser Woche unter anderem in der Hermannstraße, An der Stadthalle und der Karlstraße.