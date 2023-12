Zu drei Bränden musste die Feuerwehr in Wittenberg ausrücken. Was passiert ist.

Wittenberg/MZ - Am 21. Dezember gegen 15 Uhr wurde von Anwohnern in der Berliner Straße in Wittenberg ein Wohnungsbrand gemeldet. Zusammen mit 28 Kameraden der Feuerwehr wurde in einer Wohnung ein 53-jähriger Mann angetroffen, welcher sein stark verbranntes Topfgericht bereits vom Herd genommen hatte. Nach eigenen Angaben war er beim Essenkochen eingeschlafen. Mit einem Atemalkoholwert von über 4 Promille und einer leichten Rauchgasvergiftung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Aus der Wittenberger Straße in Coswig meldete ein Anwohner am 22. Dezember gegen 04.30 Uhr eine brennende Mülltonne. Einsatzkräfte konnten die brennende Papiertonne löschen. Der Schaden wurde auf 100 Euro geschätzt. Da Brandstiftung zu vermuten ist, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eine weitere brennende Mülltonne meldete ein Anwohner am 22. Dezember gegen 04.40 Uhr aus dem Lugweg in Coswig. Dort brannte eine Tonne für Verpackungsabfälle. Einsatzkräfte konnten die brennende Tonne löschen. Da die Tonne direkt an einer Hauswand stand, wurde die Fassade beschädigt. Es entstand ein geschätzter Schaden von 500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.