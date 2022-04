Brandstifter in Wittenberg unterwegs?

Bei einem Großeinsatz in Wittenberg sind mehrere Menschen per Hubsteiger aus Wohnungen gerettet worden. Eine Person wird verletzt.

Wittenberg/MZ - Der Verdacht, dass wieder ein Brandstifter in Wittenberg sein Unwesen treibt, hat sich in der Nacht zum Freitag erhärtet. In der Straße der Befreiung spielten sich dramatische Szenen ab. Es kam zu einem Großeinsatz von Feuerwehren und Rettungskräften, Menschen sind per Hubsteiger aus ihren Wohnungen geholt worden.