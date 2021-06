Brände in Wittenberg und Bad Schmiedeberg

Wittenberg/Bad Schmiedeberg - Am Freitagabend gegen 18.25 Uhr kam es zu einem Brand eines Papierkorbs in einer Wohnung der Berliner Straße in Wittenberg. Der Wohnungseigentümer erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 200 Euro.

In Pretzsch in der Lausiger Straße brannten am Freitagabend um 17.58 Uhr zwei Stellen gleichzeitig. Hier handelte es sich um circa 20 Quadratmeter Wiese direkt unterhalb eines Hochstandes und circa 40 Quadratmeter Wiese/ Gestrüpp und Strohballen um einen Unterstand für Schafe. Der Schaden beläuft sich etwa 1.500 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Personen bzw. Tiere kamen nicht zu Schaden.

Um 23.06 Uhr am Freitagabend brannten circa 100 Quadratmeter Ödland im Bad Schmiedeberger Ortsteil Körbin-Neu. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Am Samstagmorgen um 4.20 Uhr brannte ein Geräteschuppen und eine Hecke in der Gartenanlage "Am Stadtgraben" in Wittenberg. Die Brandermittlungen wurden aufgenommen. Der Schaden beträgt circa 1000 Euro. (mz/red)