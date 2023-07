Bürgerinitiative hat fast 400 Unterschriften gesammelt. Das Schreiben an die italienische Schlossbesitzerin wird jetzt abgeschickt.

Brandbrief an Schlossbesitzerin Magnolia Albertazzi

Schloss in Coswig

Coswig/MZ - „Wir sind soweit. Jetzt schicken wir den Brief ab“, sagt Susanne Pohl. Formuliert ist jenes Schreiben schon seit Wochen und auch adressiert ist es längst. Und zwar an die italienische Schlossbesitzerin Magnolia Albertazzi. Die Bürgerinitiative Pro Coswig will die Unternehmerin mit dem Schreiben auffordern, ihre Aktivitäten zur Erschließung und Belebung des Coswiger Schlosses wieder zu intensivieren (die MZ berichtete).