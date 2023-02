In Bad Schmiedeberg kann in einer ehemaligen Kirche aktiv gebouldert werden. MZ-Reporter Paul Damm probiert es aus und schildert seine Erfahrungen.

Hoch hinaus geht es in der Bad Schmiedeberger Boulderhalle „Schmiedebloc“ für den MZ-Reporter. Vor allem Kraft in den Armen ist von Vorteil.

Bad Schmiedeberg/MZ - -Klettern bis unter das Kirchendach – das ist in der Bad Schmiedeberger Boulderhalle „Schmiedebloc“ möglich. In den zurückliegenden Monaten ist in der einstigen Neuapostolischen Kirche eine Boulderhalle für Jung und Alt entstanden. Nur noch die bunte Fensterfront und das spitz zulaufende Dach lassen erahnen, dass es sich hierbei einmal um ein Gotteshaus gehandelt hat. Deutlich sichtbare Veränderungen zeigen sich im Inneren des Gebäudes: Der Altar ist verschwunden, dafür wurde eine grau-gelbe geometrische Wand eingezogen. An dieser sind 7.000 verschiedenfarbige Griffe befestigt.