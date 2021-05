Blutiger Streit um eine Frau in Wittenberg

Am Dienstagmorgen wurde der Polizei um 1.03 Uhr eine Körperverletzung in der Dessauer Straße in Wittenberg mitgeteilt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten lagen die Kontrahenten auf dem Boden einer dortigen Tankstellenausfahrt und ließen sich kaum beruhigen.

Zudem waren beide im Gesicht und an den Händen verletzt. Offensichtlich wurden die Verletzungen mittels eines spitzen Gegenstandes herbeigeführt. Bei dem Streit ging es ersten Erkenntnissen zufolge um eine weibliche Person, welche auch am Ort war.

Alle Personen waren erheblich alkoholisiert. Gegen die 20 und 22-jährigen Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet. Zur Behandlung wurden sie ins Krankenhaus gebracht. (mz/red)