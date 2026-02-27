weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Die Evangelische Kirchengemeinde bittet um Spenden für den Erhalt des Schleesener Friedhofs. Warum dies im Ort für Unruhe sorgt und wie es tatsächlich um die Zukunft des Friedhofs steht.

Von Lea Fischer 27.02.2026, 17:59
Den Friedhof in Schleesen verwaltet die Evangelische Kirchengemeinde.
Den Friedhof in Schleesen verwaltet die Evangelische Kirchengemeinde. (Foto: Thomas Klitzsch)

Schleesen/MZ. - Wird der Friedhof in Schleesen geschlossen? Diese Frage hat kürzlich für Verunsicherung in dem Kemberger Ortsteil gesorgt. Der Auslöser: Eine Formulierung im Pfarrbrief der örtlichen Evangelischen Kirchengemeinde, die den Friedhof betreibt.