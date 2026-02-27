Friedhof in Schleesen Bleibt der Friedhof in Schleesen? Spendenaufruf sorgt für Verunsicherung

Die Evangelische Kirchengemeinde bittet um Spenden für den Erhalt des Schleesener Friedhofs. Warum dies im Ort für Unruhe sorgt und wie es tatsächlich um die Zukunft des Friedhofs steht.