Bleesern lädt zum Büchertag am 25. Juni

Anlässlich zum Bibeljahr 2022 findet ein Bücher- und Lesetag in Bleesern statt.

Wittenberg/MZ - Einen Bücher- und Lesetag veranstaltet am 25. Juni in Seegrehna der Förderverein Hofgestüt Bleesern zusammen mit den Wittenberger Bücherfreunden, dem „Esel auf dem Dach“, der Buchhandlung Kummer, dem Antiquariat Roland Lieder, der Alphabuchhandlung und weiteren Partnern. Die Veranstaltung, die laut einer Mitteilung von der Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH unterstützt wird, beginnt um 11 Uhr im ehemaligen Hofgestüt Bleesern, Am Anger. Sie sei als Beitrag zum „Bücher- und Bibeljahr 2022“ gedacht.