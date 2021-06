Bitte Kuli nicht vergessen!

Wittenberg - Der Sonntag wird ein spannender Tag, mindestens politisch. Es entscheidet sich, mit welchen Parteien und Personen an der Spitze es im Land weiter geht, im Landkreis ist es den Wählern vorbehalten, einen neuen Landrat zu bestimmen. Wie berichtet kandidieren acht Männer und eine Frau. Eine Bürgermeisterwahl kommt noch hinzu - und zwar in Annaburg.

Wahlvorstände flott besetzt

Die Vorbereitungen für den Wahlsonntag sind längst abgeschlossen. „Wir gehen davon aus, gut gewappnet zu sein“, sagt Kreiswahlleiter und Vizelandrat Jörg Hartmann - ein bisschen vorsichtig. Denn auch das ist neu: Eine Wahl unter den Bedingungen, die die Corona-Krise diktiert.

Das macht einiges anders. Nicht schwierig war es etwa, die Wahlvorstände zu besetzen. „Das ging diesmal ziemlich flott“, bestätigt Martina Uslaub, kommissarische Leiterin der Kommunalaufsicht. Eine Rolle dürfte da das begleitende Angebot der Corona-Schutz-Impfung gespielt haben.

Nicht ganz leicht war es hingegen für die Wahlkämpfer, sich mangels öffentlicher Auftrittsmöglichkeiten bekannt zu machen. Vieles passierte daher im Netz - und in den Briefkästen, in der Zeitung ohnehin. Im Netz kann auch nach wie vor das Video von der Vorstellungsrunde im Stadthaus abgerufen werden - das hat es laut Hartmann bei vergangenen Wahlen nicht gegeben. Und wird genutzt. Am gestrigen Mittag waren über 3.800 Zugriffe registriert worden.

Reagiert haben Kreis und Kommunen auf die Prognose, dass die Zahl der Briefwähler steigen wird. Weil mancher sicher den Gang ins Wahllokal scheut. „Es wurden mehr Briefwahlvorstände eingerichtet“, bestätigt Martina Uslaub. Auch habe sich die Zahl der Wahllokale leicht erhöht.

Fast verdoppelt hat sich nach Angaben des Kreiswahlleiters die Anzahl der beantragten Briefwahlunterlagen. 2016, so Hartmann, seien es 3.500 gewesen, diesmal haben bisher 6.900 Personen die entsprechenden Unterlagen geordert. Und es ist, erklärt Uslaub, sogar noch bis Sonntagnachmittag 15 Uhr möglich, Briefwahl zu beantragen. Etwa wegen plötzlicher Krankheit. Ein Dritter könne beauftragt werden, die Unterlagen abzuholen. Bis knapp vor 18 Uhr ist es möglich, die Wahlscheine in die Briefkästen der Rathäuser oder an der Kreisverwaltung einzuwerfen.

Hartmann bittet in diesem Zusammenhang jene, die Briefwahl beantragt, ihre Unterlagen aber noch nicht erhalten haben, nicht zu lange zu warten, sondern sich an die zuständigen Rathäuser zu wenden. Dort kümmere man sich um solche Fragen.

Corona hat natürlich auch Konsequenzen für jene, die am Sonntag lieber ins Wahllokal gehen. Es hat umfangreiche Vorbereitungen gegeben, um sowohl Wähler als auch die Wahlhelfer möglichst zu schützen und Ansteckungen zu vermeiden. Martina Uslaub berichtet vom Einbahnstraßensystem, das möglichst eingerichtet wird. Auch seien zum Teil Wahllokale vergrößert worden. Die Tische werden nach ihren Worten regelmäßig desinfiziert. Die Wahlhelfer haben wie bereits erwähnt sämtlich ein Impfangebot erhalten, ihnen werden außerdem etwa Masken zur Verfügung gestellt.

Je nach Größe des Wahllokals ist die Anzahl jener, die zur gleichen Zeit hinein dürfen, natürlich beschränkt. Was ebenfalls bedeuten kann, dass sich zeitweise draußen Schlangen bilden. Gebeten wird, den eigenen Stift mitzubringen, möglichst Kugelschreiber, ein Füller tue es auch. Sollte jemand das vergessen, stehe Einwegmaterial aber zur Verfügung, versichert die Mitarbeiterin der Kommunalaufsicht.

Besprochen ist laut Hartmann nicht zuletzt, wie mit Menschen umgegangen werden soll, die sich weigern, Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ihnen werde der Zutritt zum Wahllokal untersagt, allerdings dürfen sie die Stimmabgabe außerhalb vollziehen.

Sicherheitsdienste im Einsatz

Der Kreiswahlleiter weist darauf hin, dass sich die Behörde zudem mit der Frage beschäftigt hat, den Wahlvorständen Sicherheitsdienste an die Seite zu stellen. Teilweise werde das so sein - in den Wahllokalen, wo es in der Vergangenheit Schwierigkeiten gab, wo „das Gefühl besteht, dass Unterstützung nötig ist“.

Hartmann geht übrigens, Corona hin, Corona her, von einer respektablen Wahlbeteiligung aus. „Wenn ein neuer Landrat gewählt wird, könnte das motivieren.“ Auch die doppelte oder im Fall von Annaburg dreifache Abstimmung sei sicher ein Impuls, wählen zu gehen. Dass es beim Landrat zu einer Stichwahl kommen wird, davon gehen viele aus. „Einiges spricht dafür“, bemerkt der Kreiswahlleiter - bei neun Bewerbern sei es unwahrscheinlich, dass einer auf 50 Prozent kommt. (mz)