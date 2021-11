Bisher 31 Einsätze auf der A9 bei Coswig im Jahr 2021

COSWIG/MZ - Die Kameraden und Kameradinnen der verschiedenen Feuerwehren der Stadt Coswig sind es gewohnt, auch am Wochenende regelmäßig alarmiert zu werden. Dabei spielen für die Coswiger Einsatzkräfte besonders auch die Ereignisse auf der Bundesautobahn A9 eine gewichtige Rolle. „Insgesamt betreuen wir 37 Kilometer der anliegenden Autobahn“, berichtet Ingo Künne. Der Stadtwehrleiter erklärt, dass die aktiven Einsatzkräfte aus Coswig, Klieken, Cobbelsdorf und Serno mit den Aufgaben auf der A9 betraut sind.

Von Ölspur bis Verkehrsunfall

„Die Ausbildung der betroffenen Männer und Frauen ist auch gezielt auf diese Einsätze ausgerichtet“, erklärt Künne. Von Ölspuren und Fehlalarmierungen bis hin zu Fahrzeugbränden und eingeklemmten Personen nach Verkehrsunfällen erleben die Kameraden und Kameradinnen dort regelmäßig das gesamte Spektrum möglicher Notfallsituationen. „Es kommt jährlich zu etwa 50 solcher Einsätze“, so Künne, „aber auf der Autobahn, da können wir auf Holz klopfen, ist im Moment alles ruhig.“

In diesem Jahr fanden bisher 31 solcher Einsätze ihren Weg in die Statistiken Künnes. Am vergangenen Wochenende und auch in der jüngsten Woche aber kam es kaum zu Alarmierungen. „Das waren ein paar sehr ruhige Tage“, kann Künne vermelden. „Wir hatten lediglich eine Ölspur in Düben“, berichtet er. Eine äußerst willkommene Abwechslung, denn das stürmische Wetter hatte in den Wochen zuvor jeden auf Trapp gehalten. „Da waren fast alle Feuerwehren in Coswig unterwegs“, sagt er.

Das gesamte Gebiet der 16 Coswiger Ortschaften - mit insgesamt sogar 24 Ortsteilen - wird von insgesamt 17 Feuerwehren betreut. „Wir sprechen von etwa 250 aktiven Einsatzkräften“, überschlägt Künne. Dabei wird zwischen insgesamt sieben Ortsfeuerwehren und kleineren, nicht selbstständigen Feuerwehren unterschieden. Erst in diesem Jahr seien die Strukturen geändert worden. Die kleineren Wehren seien sozusagen in die Obhut der größeren und besser ausgerüsteten Ortsfeuerwehren genommen worden. So gehören die FFW Düben, Buro und Buko nun betreuungstechnisch beispielsweise zu Klieken, und die Kameraden aus Wörpen werden von den Coswiger Kameraden und Kameradinnen unterstützt, um im Moment nur ein paar Beispiele dieser neuen Strukturen zu benennen.

Einsatzkräfte werden betreut

Seitdem diese Änderungen eingeführt worden sind, funktioniere die Koordination der Einsatzkräfte besser als vorher. „Der Zusammenhalt unter den verschiednen Einsatzkräften ist super und das Engagement der kleineren Feuerwehren ist dadurch gestiegen“, sagt Künne.

In diesem Zusammenhang sei auch die Ausrückordnung angepasst und optimiert worden. Doch neben der allgemeinen Tag- und Nachtbereitschaft und den zur Einsatzbereitschaft zwingend dazu gehörenden Diensten und Ausbildungen spielt auch die psychische Betreuung der Kameraden eine entscheidende Rolle. Gerade bei Unfällen mit Todesfolge sei es für die Einsatzkräfte regelmäßig nötig, erlebte Situationen zu verarbeiten. „Die Seelsorger des Landkreises kommen für Gruppen- oder auch Einzelgespräche zum Teil direkt zu den Feuerwehren“, sagt der Stadtwehrleiter.