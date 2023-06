Nach mehr als 30 Jahren am Paul-Gerhardt-Gymnasium in Gräfenhainichen bereitet sich Roland Franke auf den Ruhestand vor.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gräfenhainichen/MZ - So richtig sei an den allerletzten Arbeitstag noch gar nicht zu denken. Doch er rückt näher. „Etwas nachdenklich wurde ich immer wieder in den vergangenen Wochen, weil ich viele Dinge eben zum letzten Mal mache“, sagt er. Roland Franke, Schulleiter des Paul-Gerhardt-Gymnasiums, geht nach 33 Jahren im Amt Ende dieses Monats in den wohlverdienten Ruhestand.