Bilder erzählen vom Wandel in Wittenberg

Wittenberg

Peter Pannicke ist 73 Jahre alt. Er lebt am Rande Wittenbergs, die Veränderungen seiner Heimat hat er mit Interesse beobachtet, den Ort und seine Umgebung oft fotografisch dokumentiert. Am Sonnabendvormittag steht er in der Schlossstraße, schaut auf eine Fotocollage und sagt mit Blick ins Hier und Jetzt: „Ich bin stolz auf meine Stadt.“

Mit dem Slogan „Schön wie nie!“ wird schon eine Weile für die Lutherstadt geworben. Dass sie eben das werden konnte, hat nicht zuletzt mit vielen Fördermillionen zu tun, die nicht nur in die mit historischer Bedeutung aufgeladene Altstadt geflossen sind. Insgesamt waren es 124 Millionen Euro in den vergangenen 30 Jahren, sagt Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) an diesem sonnigen 8. Mai.

Der ist nicht nur der Tag der Befreiung, daran wird auf dem nahe gelegenen sowjetischen Ehrenfriedhof erinnert. Es ist auch Tag der Städtebauförderung.

Tiefgreifende Veränderung

Die Lutherstadt würdigt das mit einer Freiluftausstellung, die zum Teil mit Gegenüberstellungen von historischen Aufnahmen (Christine Schmidt-Wichmann) und neuen Impressionen (Rüdiger Eichhorn) den tiefgreifenden Wandel von Verfall und Tristesse zu einer charmanten Kommune mit schönen Gebäuden und einzigartigen Welterbestätten dokumentiert.

Am SKW-Science-Center Futurea, wo Zugehör den Rundgang eröffnet, erinnert eine Collage noch einmal an den katastrophalen Zustand des Cranach-Hofes. Sieht man einmal vom Westflügel ab, so ist das Ensemble nach aufwendiger Sanierung schon lange ein Kleinod. Aber, sagt Zugehör zur MZ, „schöne Häuser allein reichen nicht“. Man müsse in Kultur und Bildung investieren, um die Menschen zu erreichen.

Zu den wichtigen Projekten auch insoweit können sicher einzelne Wohngebiete in der Kommune gezählt werden. Umgestaltet und heutigen Bedürfnissen angepasst wurden etwa Wittenberg West und im Rahmen des Programms Soziale Stadt das Wohngebiet Trajuhnscher Bach/Lerchenberg. Jene Tafeln, die sich mit diesen Verwandlungen beschäftigen, ergänzen die Fotocollagen von Eichhorn, welche wie berichtet bereits am 3. Oktober 2020 in Wittenberg zu sehen waren.

Dass die Stadt auf eine große Vernissage am jüngsten Sonnabend verzichtet und die Ausstellung darüber hinaus auch nur für einen Tag präsentiert, ist der Coronapandemie geschuldet. Ein paar Schaulustige und Interessierte betrachten gleichwohl die 23 Schautafeln. Unter ihnen auch der eingangs erwähnte Peter Pannicke, der bei allem Stolz auf seine Stadt nicht wunschlos ist. „Ich hätte gern noch mehr Grün“, sagt er auf eine Nachfrage zur MZ.

Hinsichtlich künftiger Städtebauentwicklung erklärt Torsten Zugehör, es wäre schön, den Westflügel des Cranach-Hofes in der Schlossstraße einmal fertig zu bekommen. Anträge laufen, wie berichtet wurden Mittel aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ beantragt. Für den bisherigen Umbau insbesondere der Altstadt gab es neben anderen Preisen 2020 den Stadtumbau Award Sachsen-Anhalt.

Mit Bund und EU

Dass sich die Städtebauförderung zum größten Förderprogramm in der Geschichte Sachsen-Anhalts entwickelt hat, teilte übrigens das Landesverwaltungsamt vor dem Tag der Städtebauförderung mit. Demnach habe das Land in den Programmen der Städtebauförderung gemeinsam mit Bund und EU seit 1991 rund 4,5 Milliarden Euro an Fördermitteln für die Finanzierung von Investitionen in den Kommunen bereitgestellt.