Bilanz der Hofkonzerte in Wittenberg: Testen, feiern, planen

Wittenberg - Eine positive Bilanz der jüngsten Hofkonzerte zieht Stefan Hammersen vom Veranstalter, dem Kunstverein Wittenberg. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt er am Dienstag zur MZ und: „Wir hätten weitaus mehr Karten verkaufen können.“ Insgesamt wurden bei den ab Mitte Juli angebotenen fünf Hofkonzerten, die auf dem Schlosshof und der Schlosswiese stattfanden, 2.150 Gäste begrüßt. Das Abschlusskonzert gestaltete am Sonnabend wie berichtet die Tributeband „Phil“.

Von 200 auf null

Die Limitierung der Plätze war der Coronapandemie geschuldet: Als man nach dem Ausfall im vorigen Jahr aus gleichem Grund nun über die Saison 2021 entschied, lag die Sieben-Tage-Inzidenz Hammersen zufolge bei 200. Jetzt betrug dieser Wert null, maximal eins. Trotzdem wurde ein aufwendiges Hygienekonzept umgesetzt. Neben der Geimpft-Genesen-Getestet-Regel waren an allen Konzertabenden Beschäftigte der „Apotheke am Collegienhof“ vor Ort.

Allein zum Finale seien 150 der 800 Konzertbesucher getestet worden. Wegen der Einlassvorschriften habe es auch einige Diskussionen gegeben, so Hammersen. An einem Abend sei ein Gast, der sich nicht testen lassen wollte, gegangen, „aber das war die Ausnahme“.

Unterdessen steigt das Spendenaufkommen für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland. Wie berichtet hatte der Rotary Club Wittenberg, dem auch Hammersen angehört, beginnend mit den Hofkonzerten des Kunstvereins eine entsprechende Aktion gestartet. Am Dienstag betrug der Spendenstand den Angaben zufolge bereits 58.400 Euro.

Darin enthalten seien auch Einnahmen aus der von der Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH initiierten Versteigerung eines Wittenberg-Triptychons von Julie Böhm und Enrico Lein. Bei der Verteilung der Spenden steht Rotary Wittenberg in Kontakt mit Partnerclubs in den Katastrophengebieten, da diese am besten wüssten, wo die Not am schlimmsten ist. Das Geld soll jenen zugute kommen, die keine öffentlichen respektive staatlichen Mittel erhalten.

Wie Hammersen weiter informiert, soll nicht nur die Spendenaktion weitergehen. Darüber hinaus kündigt er ein Benefizkonzert der Wittenberger Künstlerin Elena Bianchi an. Sie gehörte zu den Ausführenden dreier Hofkonzerte in diesem Jahrgang und wolle ebenfalls etwas für die Hochwasseropfer tun. Unter dem Motto „Elena and Friends“ soll das Zusatzkonzert am Abend des 17. September auf der Schlosswiese stattfinden, wobei der Kunstverein als Veranstalter auftreten werde. Mit dabei sind laut Hammersen zudem der Rotary Club, der Lions Club und die Jägerschaft Wittenberg, letztere werde sich neben einem Caterer um die Kulinarik kümmern.

Künstler stehen fest

Bereits zuvor sollen sich am Nachmittag des 17. September Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule auf der Bühne präsentieren. Einen Tag später finde nicht nur der Nachtlauf des Kreissportbundes statt, sondern auch das „Entenrennen“ von Rotary.

Außerdem geplant sei für den 19. September ein Frühschoppen, so Hammersen, der ansonsten berichtet, dass inzwischen die Künstler für die Hofkonzert-Saison 2022 feststehen. Es wird die 25. sein, bei der „Die Prinzen“ ihren für 2020 geplanten Auftritt nachholen werden. Zur weiteren Besetzung will sich Hammersen aber noch nicht öffentlich äußern. (mz)