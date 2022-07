Bewährungsstrafe für drogenabhängigen Auftragsdieb aus Wittenberg

Wittenberg/MZ - Der 30-jährige Mann ist eher schmächtig. Die Handschellen um seine Hände wirken zu groß, nervös zupft er an seiner Maske. Johnny H. (Name geändert) lebt inzwischen in Süddeutschland, jetzt hat ihn seine Vergangenheit eingeholt. Eine voller Drogen. Eine, in der es immer nur um die Frage ging, wo das Geld für den nächsten Rausch herkommt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<