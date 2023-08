Bewaffneter Diebstahl und Drogenbesitz -So lautet das Urteil gegen den Wittenberger

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Überall griff der Mann in die Regale, ohne die Waren, die er in Taschen oder unter seiner Bekleidung verbarg, bezahlen zu wollen: zwei Baumärkte, das E-Center am Teucheler Weg, die Drogerie „Rossmann“ und eine Kaufland-Filiale. Die sieben Diebstähle – einer davon mit einer Waffe verübt, weil der Wittenberger ein Taschenmesser mit sich führte – ereigneten sich allesamt zwischen Februar und Oktober vorigen Jahres.