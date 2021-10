Bettel-Ampel an Kreuzung in Wittenberg in der Kritik

Club unterbreitet Vorschläge für weniger Ärger an Amtsgerichtskreuzung.

Treffen an der Wittenberger Amtsgerichts-Kreuzung

Wittenberg/MZ - Die doppelte Kreuzung am Amtsgericht ist oftmals nicht die reine Freude - insbesondere für Fußgänger und Fahrradfahrer. Die müssen nicht selten lange warten auf Grün, sie kommen sich gegenseitig ins Gehege wegen des Gegenverkehrs und mit Autos obendrein, wenn die zum Beispiel links abbiegen dürfen in Richtung Hafenbrücke, Fußgänger und Radler aber die Straße überqueren sollen - es gab deswegen schon Unfälle und kreuzgefährliche Situationen.

Weil die beiden großen Kreuzungen eben „auch ein Ärgernis“ seien, haben am Montag Vertreter des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) zu einem Vor-Ort-Termin eingeladen. Die Zahl der Teilnehmer hielt sich zwar in Grenzen, dafür sind von denen, die gekommen waren, etliche Kritikpunkte angesprochen worden, die nun auch an die zuständigen Behörden weitergeleitet werden sollen.

Kein durchgehendes Grün

Zum Beispiel die so genannte Bettel-Ampel. Das sind Ampeln, die nicht automatisch auf Grün schalten, sondern erst nach Knopfdruck. Das mag, sagt das Zahnaer VCD-Mitglied Michael Schicketanz, an wenig genutzten Kreuzungen okay sein. „An dieser wichtigen Kreuzung zeigt es deutlich den Stellenwert von Fußgängern und Radfahrern.“

Michael Herzog, ein junger Vater, der wieder nach Wittenberg zurückgezogen ist, bemängelt das fehlende durchgehende Grün für Passanten, die die Kreuzung am Amtsgericht in Nord-Süd-Richtung queren wollen. Auf der südlichen Seite schalte die Ampel automatisch, auf der nördlichen müsse das Grün angefordert werden. Hinzu komme, dass die Mittelinseln für Lastenräder oder Räder mit Kinderanhängern deutlich zu klein sind. Letztere ragen auf die Straße, was wiederum ziemlich heikel werden kann.

Eng am Amtsgericht

Weiterhin angesprochen wurde: Dass die Wartebereiche vor den Ampeln teilweise sehr klein sind, so dass es zu Konflikten zwischen Wartenden und Fahrenden komme. Besonders eng sei es dort, wo das Amtsgericht steht. Dass viele Radfahrer auf der verkehrten Straßenseite unterwegs sind, habe mit der nicht durchdachten Verkehrsführung zu tun, sagt Schicketanz. Wer als Autofahrer der B 2 folgen wolle, müsse vielfach auf den Kreuzungen anhalten. Das liege auch daran, dass, wie erwähnt, links auf die Brücke Abbiegende auf gleichzeitig Grün habende Radfahrer und Fußgänger warten müssen. Bei derart großen Kreuzungen sei dieses gleichzeitige Grün unüblich.

Der Verkehrsclub unterbreitet mehrere Vorschläge, um die Situation zu entspannen: Die Vorgartenmauer am Amtsgericht etwa sollte in Kreuzungsnähe zurückgenommen werden, damit mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer vorhanden ist. Die „Bettelschaltung“ sollte abgeschafft werden. Plädiert wird für durchgängiges Grün für Radfahrer, damit die auf der Mittelinsel nicht warten müssen. Zudem: eine grüne Welle für Radler in Ost-Westrichtung. Auch die Rechtsabbiegespur aus der Sackgasse ist aus Sicht der Verkehrsclub-Mitglieder verzichtbar. Überhaupt könnte, finden sie, überlegt werden, ob die Sackgasse nicht gleich zu einer Fahrradstraße umgewidmet werden kann.

Der Verkehrsclub, der bundesweit rund 55.000 Mitglieder zählt, versteht sich als verbraucherorientierter Umweltverband, der sich für nachhaltige Mobilität einsetzt. Zu den Zielen gehören mehr sichere Fuß- und Radwege.

Weitere Vorschläge zum Thema Kreuzungen Amtsgericht können an wittenberg@vcd.org gesandt werden.