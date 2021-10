Betrunkener schießt in Eutzsch mit Transporter über Kreisverkehr hinweg und stürzt Böschung hinab

Eutzsch - Am Mittwochabend ereignete sich am Kreisverkehr auf der B2 in Eutzsch ein Unfall. Ein Transporter, der aus Richtung Bergwitz unterwegs war, schoss über den Kreisverkehr hinweg. Dann fiel das Fahrzeug die Böschung hinunter und überschlug sich anschließend, so dass es auf dem Dach liegen blieb.

Der Fahrer des Transporters konnte sich selbst aus dem Auto befreien, wurde aber trotzdem in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Eutzsch leuchtete die Einsatzstelle aus und stellte den Brandschutz her.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen, stand der Fahrer während des Unfalls unter Alkoholeinfluss.