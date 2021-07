Betrunkener Radfahrer rammt Fußgängerin in Wittenberger Fußgängerzone

Wittenberg - Am Montagabend verließ eine 27-jährige Frau um 19 Uhr fußläufig ein Ladengeschäft in der Wittenberger Collegienstraße und betrat den sich davor befindlichen Gehweg. Ein 26-jähriger Radfahrer, welcher den rechten Gehweg aus Richtung Markt kommend in Richtung Am Stadtgraben befuhr, bemerkte die aus dem Laden kommende Frau zu spät und stieß mit ihr zusammen.

Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Radfahrer Alkoholgeruch wahrgenommen.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,95 Promille. Folglich wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. (mz/red)