Betrunkener fährt mit Auto gegen Laterne in Wittenberg, geht zu Fuß stiften

Wittenberg - Nach Zeugenangaben befuhr ein Skoda-Fahrer am Donnerstagabend um 20 Uhr in Oranienbaum die Nordstraße in Richtung Wittenberger Straße, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und ungebremst gegen eine Laterne prallte. Anschließend habe er den Pkw zurückgesetzt und den Unfallort unerlaubt verlassen.

Der Fahrzeugführer konnte umgehend ermittelt werden. Er gab an, den Pkw gefahren zu sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,75 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht eingeleitet. (mz/red)