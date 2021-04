Betrunkener Autofahrer verursacht Unfälle in Oranienbaum-Wörlitz

Oranienbaum-Wörlitz - Ein Pkw-Fahrer kam am Sonntagabend um 20.45 Uhr in Wörlitz, Seespitze, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Grundstückszaun. Anschließend verließ er unerlaubt den Unfallort in Richtung Wörlitzer Parkstraße.

Der Zaun wurde auf eine Länge von circa vier Metern beschädigt. Dank Zeugen konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden.

In der weiteren Folge verursachte er in Horstdorf einen weiteren Verkehrsunfall, als er die Dorfstraße aus Richtung L 133 kommend befuhr. Im Bereich einer Kurve kam er geradeaus von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Radweghinweisschild und gegen das Holztor einer Scheune.

Am PKW, am Tor und am Schild entstand Sachschaden. Beim Eintreffen der Beamten konnte beim Fahrer starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein Atemalkoholtest konnte vor Ort nicht durchgeführt werden. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. (mz/red)