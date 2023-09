In Vockerode haben Polizeibeamte einen Mann betrunken hinterm Steuer erwischt.

Vockerode/MZ - Einen betrunkenen Fahrer erwischen Polizeibeamte am Dienstagabend in Vockerode.

Im Rahmen der Streifentätigkeit kontrollierten die Beamten am 19. September um 19.15 Uhr in der Griesener Straße in Vockerode den Fahrer eines Mercedes-Benz. Dabei wurde Alkoholgeruch festgestellt.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,16 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Er wurde darüber belehrt, dass er ab sofort kein Kraftfahrzeug mehr führen darf.