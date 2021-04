Betrugsgeschäft boomt im Landkreis Wittenberg

Wittenberg/MZ

- Eine offenbar neue Betrugsmasche hat die Wittenbergerin Susanne Gerlach festgestellt: Demnach wurde ihrer hochbetagten Mutter am Telefon von einer unbekannten Person mit ausländischem Akzent mitgeteilt, dass sie wegen einer Strafsache unbedingt einen Hauptkommissar in Wiesbaden anrufen solle. Dies habe die 90-Jährige auch getan und nicht bemerkt, dass es eine Nummer mit 0090er Vorwahl war. Dort sei ihr gesagt worden, dass sie eine Straftat begangen hätte, die türkische Wirtschaftsinteressen betreffen würde.

Dies könnte mit einer Strafe geahndet werden. Die alte Dame hat das Gespräch schließlich beendet, wozu Cornelia Dieke vom Polizeirevier Wittenberg auf eine MZ-Anfrage sagt: „Gott sei Dank hat sie aufgelegt.“ Denn als nächstes wäre wahrscheinlich eine Geldforderung gekommen, um weiteren Schaden abzuwenden. Von einer typischen Masche spricht Polizeihauptkommissarin Dieke und auch von einer abgewandelten Form des Enkeltricks.

Dabei wird den Angerufenen wie berichtet oft eine Notlage vorgetäuscht, beispielsweise dass ihr Enkel oder ein anderer Verwandter in einen Unfall verwickelt sei, aber gegen Zahlung einer bestimmten Summe freikommt. Der Variationsreichtum in dieser Hinsicht scheint groß. „Es vergeht kaum ein Tag, wo wir das nicht haben. Gerade durch Corona boomt das Betrugsgeschäft“, berichtet Dieke unter Hinweis etwa auf gefälschte Benachrichtigungen per SMS zur Paketnachverfolgung oder angebliche Gewinne, für die, um sie zu erhalten, zunächst ein Summe x gezahlt werden müsse.

„Wer etwas gewonnen hat, muss nichts bezahlen“, sagt Dieke und in Hinblick auf angebliche Beamte: „Die Polizei nimmt kein Geld. Wir leben in einem Rechtsstaat!“ Ansonsten ruft sie erneut zu Vorsicht und Skepsis auf etwa bei verdächtigen Anrufen. Und grundsätzlich sollten Menschen sensibel mit persönlichen Daten umgehen und auch nichts in den Müll geben, wo gegebenenfalls noch Adressen erkennbar sind.