Besucherrekord: Luther-Museen begrüßen so viele Kinder und Jugendliche wie nie zuvor

Kulturelle Bildung in Wittenberg verzeichnete 2022 so viele junge Gäste wie nie zuvor in 25 Jahren.

Wittenberg/MZ - Nach zwei Jahren unter Coronabedingungen blicken die „LutherMuseen“, zu denen in Wittenberg Lutherhaus und Melanchthonhaus gehören, zufrieden auf die Besucherentwicklung im vergangenen Jahr – 2022 begrüßten sie in der Kulturellen Bildung so viele Kinder und Jugendliche wie nie zuvor in ihrer 25-jährigen Geschichte, heißt es in ihrer aktuellen Mitteilung zur Jahresbilanz.

Nach den beiden Coronajahren 2020 und 2021 haben sich demnach die Besucherzahlen der Luther-Museen fast wieder dem Stand von 2019 angenähert: Insgesamt begrüßten die fünf Museen in Wittenberg, Eisleben und Mansfeld rund 105.000 Gäste (2019: 118.000). Im Vergleich zu 2021 (51.500) hat sich die Besucherzahl damit mehr als verdoppelt. Zugpferde waren auch 2022 die Wittenberger Häuser mit insgesamt 79.000 Besuchern, „die Häuser in Eisleben und Mansfeld freuen sich über 26.000 Gäste“.

Museumspädagogik beliebt

Die Kulturelle Bildung der Luther-Museen kann 2022 ihr erfolgreichstes Jahr feiern: Insgesamt besuchten circa 13.300 Kinder und Jugendliche die Angebote der Museumspädagogik – so viele wie nie zuvor. Großen Anteil daran hätten die beiden Mitmachausstellungen „Raus mit der Sprache!“ in Eisleben und „Tatort 1522 – Das Escapespiel zur Lutherbibel“ in Wittenberg. Beide Formate richten sich in erster Linie an Schüler und beschäftigen sich anlässlich des 500. Jubiläums von Martin Luthers Bibelübersetzung mit den Themen Sprache, Übersetzung, Medien und Druck.

Nach wie vor sei der Anteil der ausländischen Gäste geringer als vor der Pandemie, bilanzieren die Luther-Museen. Bedingt durch die Passionsspiele in Oberammergau konnten die Luther-Museen allerdings wieder zahlreiche US-Amerikaner begrüßen. Vorrangig kamen jedoch wie in den Vorjahren vor allem Individualtouristen und Familien, die ihren Urlaub in Deutschland verbrachten.

Zu den Ausstellungshöhepunkten 2022 zählte die bis Februar laufende Sonderausstellung „Pest. Eine Seuche verändert die Welt“ im Augusteum in Wittenberg, die in den letzten beiden Monaten noch fast 3.000 Besucher sahen. Ende Juni eröffnete die Mitmachausstellung „Tatort 1522 – Das Escapespiel zur Lutherbibel“ im Augusteum, in der die Besucher spielerisch auf die Suche nach der verschwundenen Lutherbibel gehen und sich aus fünf Escape-Räumen durch das Finden und Lösen von Rätseln befreien müssen. Bis Jahresende haben hier etwa 190 Gruppen ihren Spürsinn getestet, davon circa 70 Schulklassen. „Tatort 1522“ läuft bis 9. Juli.

Vielleicht mal nach Eisleben?

Auch die Mitmachausstellung „Raus mit der Sprache!“ in Luthers Sterbehaus in Eisleben erfreue sich großer Beliebtheit. Sie lädt ein, Sprache spielerisch und interaktiv zu erkunden und sich mit deren Wirkung und Entwicklung auseinanderzusetzen. Wegen des Erfolgs habe man die Ausstellung bis 20. August verlängert.