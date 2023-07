Zehnjährige besucht in ihrer Freizeit die Jugendkunstschule der Cranach-Stiftung in Wittenberg. Welche Auszeichnung sie jetzt im Rahmen des Kinder- und Jugend-Kultur-Preises des Landes Sachsen-Anhalt bekommen hat.

Wittenberg/MZ - „Horizonte“ lautete das Thema des diesjährigen Wettbewerbs um den Kinder- und Jugend-Kultur-Preis des Landes Sachsen-Anhalt. Klingt einfach, ist aber gar nicht so leicht umzusetzen. Luisa Thom zum Beispiel hat sich, wie es an diesem Dienstagnachmittag in der Jugendkunstschule der Cranach-Stiftung Wittenberg von Kursleiterin Ute Walter heißt, „langsam rangetastet“. Skizzen entstanden und am Ende das Bild „Beste Freunde“. Weil, wie Luisa sagt, auch Freunde den Horizont erweitern können. Für ihr Werk – großformatig, Acryl auf Leinwand – hat die Zehnjährige nun bei dem Wettbewerb einen Anerkennungspreis erhalten. Die Freude darüber, sie scheint auf allen Seiten groß.