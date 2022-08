Bessere LTE und 5G-Abdeckung:Telekom baut Mobilfunknetz im Kreis Wittenberg aus

Wittenberg/MZ - Die Deutsche Telekom hat nach eigenen Angaben die Mobilfunkabdeckung im Kreis durch weitere Sendemasten verbessert. Inzwischen gebe es 78 Standorte im Kreis, weitere acht seien geplant, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung des Unternehmens. In den vergangenen zwei Monaten seien ein Standort mit LTE und zwei mit 5G erweitert worden. Die Mobilfunkabdeckung im Landkreis habe sich somit verbessert, die Bandbreite ebenfalls. Besseres Netz gebe es nun in Gebäuden sowie entlang der Bahnstrecken bei Zahna-Elster und Wittenberg.

