Die Bushaltestelle am Gräfenhainichener Hauptbahnhof.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gräfenhainichen/MZ - Erneut gibt es Beschwerden über einen Busfahrer, der während des Whole-Festivals in Ferropolis unterwegs war. Wie ein Festivalgast der MZ berichtete, habe der Mann gegenüber den am Gräfenhainichener Bahnhof wartenden Fahrgästen erklärt, dass er das Gelände in Ferropolis nicht anfahre, obwohl dies die richtige Linie dafür gewesen sei. Als der Mann aus Berlin trotzdem mitfahren wollte, habe der Fahrer die Türen geschlossen und habe die wartenden Menschen stehen gelassen.