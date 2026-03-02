Ein 26-jähriger Wittenberger soll in eine psychiatrische Einrichtung. Der Mann hatte immer wieder Menschen attackiert. Der Schutz der Öffentlichkeit überwiegt, urteilt der Richter.

Beschuldigter aus Wittenberg soll in psychiatrische Klinik

Immer wieder Angriffe auf

Wittenberg/Dessau/MZ. - Im Sicherungsverfahren gegen einen 26 Jahre alten Wittenberger hat die 8. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau am Donnerstag die Unterbringung des Beschuldigten in einer psychiatrischen Klinik angeordnet.