Immer wieder Angriffe auf Beschuldigter aus Wittenberg soll in psychiatrische Klinik
Ein 26-jähriger Wittenberger soll in eine psychiatrische Einrichtung. Der Mann hatte immer wieder Menschen attackiert. Der Schutz der Öffentlichkeit überwiegt, urteilt der Richter.
02.03.2026, 11:00
Wittenberg/Dessau/MZ. - Im Sicherungsverfahren gegen einen 26 Jahre alten Wittenberger hat die 8. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau am Donnerstag die Unterbringung des Beschuldigten in einer psychiatrischen Klinik angeordnet.