Bergwitzsee: Stand-up-Paddler verunglückt

Bergwitz/MZ - Am Bergwitzsee hat es am Wochenende einen mutmaßlich tödlichen Badeunfall gegeben: Vermisst wird dort seit dem späten Samstagnachmittag ein 47-Jähriger aus dem Landkreis Wittenberg. Der Mann war auf einem Stand-up-Paddle-Board auf dem See unterwegs, als er gegen 17 Uhr ins Wasser fiel und nicht wieder auftauchte, wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Sonntag unter Berufung auf Zeugenaussagen berichtete. Die Suche nach dem Mann, bei der die Tauchergruppe der DLRG, Feuerwehr, Polizei und Wasserschutzpolizei sowie auch zwei Hubschrauber zum Einsatz gekommen seien, sei am späten Abend ergebnislos abgebrochen worden und solle heute Vormittag fortgesetzt werden.

