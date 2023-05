Mühlentag in Bergwitz Bergwitzer Bockwindmühle öffnet ihre Türen für Interessierte zum deutschen Mühlentag

Die Initiatoren der Bergwitzer Bockwindmühle sind in freudiger Erwartung auf den Mühlentag am 29. Mai. Was geboten wird, welches Versprechen sie einhalten und warum der Mühlentag schon fast Dorffestcharakter besitzt.