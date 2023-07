Möhlauer Bergbausenioren kümmern sich um das Grubenwahrzeichen. Was alles gemacht wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Möhlau/MZ - Die Möhlauer Bergbausenioren haben Nachwuchs bekommen. Der Anfang 30-jährige Michael Bornemann komplettiert die nun neunköpfige Mannschaft und drückt den Altersdurchschnitt enorm. Seit gut fünf Wochen werkeln die gestandenen Bergleute an der Lok, die im Zentrum Möhlaus steht. Ihrer Werterhalt haben sie sich verschrieben. Und in diesem Jahr hieß es, den Oberbau der Grubenlok in einen neues Farbkleid zu tauchen.