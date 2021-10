Bereits 90 Kinder trainieren bei Victoria Wittenberg - Verein stößt an Grenzen

90 Kinder trainieren in fünf Teams bei Victoria Wittenberg. Der Verein gerät an seine Grenzen. Neuaufnahmen sind nur bei Bambini möglich.

Wittenberg/MZ - Große Freude herrschte am Freitagnachmittag bei den F-Jugend-Fußballern von Victoria Wittenberg. Das Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft Prettin/Großtreben II wurde 7:2 gewonnen.

Dabei war zunächst beiden Teams die große nervliche Anstrengung anzumerken. Nicht jeder fand gleich seinen Gegenspieler, oft wurde zu ungestüm angegriffen. Doch das änderte sich mit dem 1:0 für die Gastgeber. Ein Einwurf kam zum richtigen Mitspieler, der fackelte nicht lange und erzielte mit einem straffen Schuss das erste Tor. Doch die Freude währte nur kurz. Praktisch im Gegenzug glichen die Gegner ebenfalls nach einem guten Einwurf wieder aus. Doch die Wittenberger sind durchaus schon in der Lage, sehenswerten Fußball zu spielen. So ging dem 2:1 eine gute Kombination voraus. Anschließend war auch der Victoria-Keeper gefragt, und er zeigt sich auf der Höhe des Geschehens, verhinderte mit einer Glanzparade den erneuten Ausgleich. Bis zur Pause erhöhten die Gastgeber auf 4:1.

Der Victoria-Torwart muss hier nicht eingreifen. Foto: Boris Canje

Eltern gratulieren zuerst

Nach Wiederanpfiff zeigten die Wittenberger, dass sie durchaus schon gut zusammenspielen können. Und so war das 7:2 durchaus gerechtfertigt. Der letzte Treffer fiel fast mit dem Schlusspfiff. Und dann holten sich alle erst einmal die Glückwünsche der Eltern ab.

Aber es wartete noch eine weitere inoffizielle Prüfung: das Strafstoßschießen. Das war offensichtlich schwerer, als aus dem Spiel heraus das Gehäuse zu treffen. Nach 22 Versuchen stand es 4:3 für die Gäste, und an der geringen Trefferausbeute hatten die Torwarte mit ihren Paraden einen großen Anteil. Und der 7:2-Erfolg wird natürlich auch sofort gepostet - auf der Facebookseite des Vereins. Viel Lob erhält auch der sportliche Rivale. „Ein toller, fairer Gegner“, schreibt die Victoria zum Spiel.

Wie von Jugendtrainer und Zweitem Vorsitzenden der Victoria Wittenberg, Sebastian Dähne, im Gespräch mit der Mitteldeutschen Zeitung zu erfahren war, trainieren gegenwärtig fünf Nachwuchsteams im Verein, von den Bambini bis zur C-Jugend. Damit jagen im Verein etwa 90 Mädchen und Jungen dem runden Leder nach. Und es kommt, durch altersbedingten Wechsel, jährlich ein neues Team hinzu. „Uns erreichen viele Anfragen, die wir leider absagen müssen, denn bei den Trainern und Betreuern sind wir an unsere Grenzen geraten. Nur bei den ganz jungen, den Bambini, sind noch Möglichkeiten offen“, so Dähne.

Einlaufen mit Bundesligaprofis

Aber es wird nicht nur gemeinsam gekickt, sondern auch gefeiert und Fahrten unternommen. So waren die Mädchen und Jungen schon Einlaufkinder bei einem Bundesligaspiel. Ein Verein, noch dazu als relativ junger Verein (gegründet erst im Jahr 2014), der mit so vielen Mannschaften an den Start geht, der freut sich natürlich über jede Hilfe.

So bewarb sich Victoria Wittenberg im Rahmen des Projektes „Spielfreunde“ um Unterstützung durch „Kaufland“. Und hatte mit der Bewerbung auf Anhieb Erfolg, gewann eine dreijährige finanzielle und materielle Unterstützung. So ging die F-Jugend am Freitag mit den neuen, wieder gesponserten Trikots an den Start. Und nach Worten des Kaufland-Hausleiters in Wittenberg, Stephan Gehmlich, sieht es gut für eine Verlängerung der Kooperation um weitere drei Jahre aus.