Bemühungen zahlen sich aus

Die historische Bockwindmühle in Bergwitz nimmt zunehmend Gestalt an. Die Restaurierung geht voran. Welchen Namen sie jetzt trägt und wonach die Initiatoren auf der Suche sind.

Bergwitz/MZ - Die Bockwindmühle macht schon jetzt ordentlich etwas her - und das, obwohl noch einiges getan werden muss. „Aber es wird“, ist Ralf Hohenegg mehr als zuversichtlich. Vor rund zwei Jahren hat der Restaurator die historische Windmühle in Bergwitz gekauft und opfert seitdem gemeinsam mit den engagierten Einwohnern Heidrun Weise und Lothar Allner fast jede freie Minute, um der Mühle wieder Glanz zu verleihen. Mit Erfolg. Längst sieht man der Windmühle nicht mehr an, dass sie fast 60 Jahre verwaist am Straßenrand stand.