Handballer stehen in der Oberliga vor dem schwersten Spiel der Saison Bekommt Spitzenreiter Ärger?

Der SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz will die Partie in Plauen so lange wie möglich offen halten. Apollos sind Favorit im Heimspiel. HBC empfängt im Titelkampf am Sonntag Jessen.