Dorna/MZ - Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungstand befuhr eine 26-jährige Audi-Fahrerin am Montag, 22. Januar, um 11.08 Uhr die B 182 aus Richtung Dorna kommend in Richtung Trebitz hinter einer Sattelzugmaschine mit Auflieger. In einer langgezogenen Kurve setzte sie zum Überholen der Sattelzugmaschine an.

Nach Angaben des 30-jährigen Fahrers der Sattelzugmaschine kam sie während des Überholvorganges auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Nachdem sie gegengelenkte, geriet die junge Frau ins Schleudern und stieß gegen einen am linken Fahrbahnrand stehenden Baum. In der weiteren Folge prallte sie gegen die Sattelzugmaschine und kam schlussendlich im Straßengraben zum Stehen. Die 26-Jährige wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide wurden abgeschleppt.