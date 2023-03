Jessen/Dessau/MZ - Der gebürtige Jessener muss keine Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro bezahlen und auch keinen Wertersatz in Höhe von 23.400 Euro leisten. Das gegen den 56-Jährigen angestrengte Verfahren stellte die 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau am Montagvormittag ein. Die Initiative zu dem Schritt war von Staatsanwalt Stefan Wilke ausgegangen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.