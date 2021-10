Bäume pflanzen mit Politikern - Was die Kinder im Feriencamp am Friedrichsee alles erleben

Gemeinsam haben Kinder, Politiker und Forstleute Bäume gepflanzt. Was die Teilnehmer des Feriencamps im Kiez am Friedrichsee sonst noch erleben.

Kemberg/MZ/cus - Einen Spatenstich nach dem anderen hat Landrat Christian Tylsch am Mittwoch in den Waldboden getrieben. Aufmerksam beobachtet wurde er dabei von Kindern, die etwas aufgeregt und voller Freude kleine Setzlinge in den Händen hielten, um sie dem CDU-Politiker zu reichen oder mit ihm gemeinsam zu pflanzen. Bäumchen für Bäumchen, rund 100 an der Zahl, gelangte so im Zusammenwirken von Politik, Forst und dem Feriencamp des Vereins „Kinderland Sorglos “ im Kiez Friedrichsee in den Boden. Das passt zum Motto des Feriencamps 2021, das da heißt „Das große Treffen der Waldgeister am Friedrichsee“.

Das Camp, das 2006 vom damaligen Kreiselternrat als Ferienfreizeit für sozial benachteiligte Kinder im Grundschulalter ins Leben gerufen wurde, geht damit in sein 15. Jahr. Die Eltern zahlen einen symbolischen Betrag für die Teilnahme an dem einwöchigen Projekt, der Großteil des materiellen Bedarfes wird durch Spenden und Sponsoren bereitgestellt.

Seit dem Jahr 2012 liegt die Organisation in den Händen des Vereins „Kinderland Sorglos“ mit der langjährigen Vorsitzenden Vera Zech, der das Camp seit 2018 sogar in zwei Durchläufen pro Jahr begleitet. In den Winterferien im Februar sind es Kinder der Klassen 5 bis 7, die sich erholen und dabei viel über die Natur lernen können, im Oktober Kinder der Klassen 1 bis 4. In den fünfzehn Jahren des Bestehens der Ferienfreizeit haben rund 1.550 Kinder daran teilgenommen.

Jeder Tag der Ferienfreizeit setze einen speziellen thematischen Höhepunkt, heißt es seitens der Kreisverwaltung. Dazu gehören unter anderem die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Wald- und Kräuterwanderung, das Deutsche Rote Kreuz, Polizei, Waldjugendspiele mit dem Betreuungsforstamt Dessau, Präventionscoaching, Wertevermittlung, Medienmobil des Landkreises und verschiedene Angebote der Betreuer des Kiez selbst. „Die Betreuer arbeiten ehrenamtlich und setzen sogar eigenen Urlaub für die Ferienfreizeit ein. Wer von diesen keinen pädagogischen Abschluss hat, hat in seiner Freizeit einen Gruppenleiterkurs besucht und die Jugendgruppenleitercard erworben“, so Pressesprecher Alexander Baumbach. Dieser werde alle drei Jahre aufgefrischt.

2019 sei mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Sepp Müller die Idee aufgekommen, Bäume zu pflanzen, die 2020 umgesetzt wurde, informiert Baumbach. Nun wurde die Aktion nachhaltig fortgesetzt. Übrigens nicht nur mit Landrat Tylsch, sondern auch mit Sepp Müller.