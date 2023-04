Auf dem Gelände der integrativen Kita Amselgarten in Coswig ist der Baum des Jahres gepflanzt worden. Welches Ziel die Bildungseinrichtung verfolgt.

Baum des Jahres in Coswiger Kita gepflanzt - Welcher Baum jetzt dort wächst

Coswig/MZ - Schon im vierten Jahr in Folge wurde am Dienstag in Coswig ein „Baum des Jahres“ gepflanzt. Diesmal aber war das anders. Denn die Geschäftsstellenleiterin des Naturpark Fläming, Daniela Jännsch, Bürgermeister Axel Clauß (parteilos) und Philipp Nahrstedt, Leiter des Forstamtes Sachsen-Anhalt, standen während des symbolischen Aktes nicht allein auf weiter Flur. Es waren viele kleine fleißige Hände, die halfen, die Erde wieder festzudrücken und das kleine Bäumchen erstmals zu wässern.