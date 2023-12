An der A9 bei Coswig ist wegen eines Protests gegen Vorhaben der Ampel-Regierung ein Verkehrs-Chaos im Berufsverkehr zu befürchten. In welchem Zeitraum der Bereich umfahren werden sollte.

Nach Protesten in Berlin planen Bauern nun auch eine Aktion im Landkreis Wittenberg, Die könnte den Verkehr an der A9 bei Coswig lahmlegen.

Wittenberg/mz/cus. - Der Wittenberger Kreisverwaltung ist ein Protest von Bauern gegen die von der Ampel-Regierung beabsichtigte Streichung von Subventionen angezeigt worden. Am Donnerstag, 21. Dezember, sollen demnach von 7.30 bis 8.15 Uhr in Coswig die Auffahrten zur Autobahn 9 in beide Richtungen blockiert werden.

Die Abfahrten sollen, laut Anmeldung der Protestierenden, möglich sein. Allerdings ist ein Verkehrschaos zu erwarten, weil um diese Zeit über die Coswiger Anschlussstellen ein Großteil des Berufsverkehrs rollt. Stark belastet dürfte durch den Rückstau auch die Stadt Coswig sein.

Die Kreisverwaltung, bei der dieser Protest am erst am Vorabend des Mittwochs, 20. Dezember gegen 19.05 Uhr von einem Bauern angemeldet wurde, empfiehlt weiträumige Umfahrungen.