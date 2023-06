Das so genannte K-Gebäude in Wittenberg stand lange leer. Nun wird es saniert und umgestaltet. Ende September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Wer dann einziehen soll.

Bauarbeiten in Wittenberg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Am so genannten K-Gebäude in Wittenberg nähern sich die Sanierungs- und Umbauarbeiten ihrem Ende. Projektsteuerer Saleg und Wittenbergs Stadtverwaltung sind optimistisch, dass bis Ende September die Fertigstellung erfolgen kann.