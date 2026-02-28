Bis Sommer wird in Möhlau gesperrt. Los gehen die Bauarbeiten schon am Montag.

Möhlau/MZ. - Autofahrer, die im Landkreis Wittenberg regelmäßig auf der Landesstraße 136 in Möhlau unterwegs sind, müssen sich ab Montag, dem 2. März bis voraussichtlich zum Sommer auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Das teilte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales mit. Grund für die Behinderungen ist die umfassende, seit längerem geplante Erneuerung derOrtsdurchfahrt in Möhlau. Insgesamt fließen rund 1,35 Millionen Euro in das Gemeinschaftsprojekt des Landes Sachsen-Anhalt, der Stadt Gräfenhainichen sowie des regionalen Wasser- und Abwasserzweckverbandes ZWAG Gräfenhainichen.

Abschnitt wird saniert

Im Mittelpunkt der Baumaßnahme steht der Ausbau eines etwa 400 Meter langen, bislang gepflasterten Abschnitts der Zschornewitzer Straße bis zumOrtsausgang. Das vorhandene Pflaster wird aufgenommen und die Fahrbahn anschließend grundhaft in Asphaltbauweise erneuert. Gleichzeitig wird die Straßenentwässerung verbessert.

Leitungen werden erneuert

Darüber hinaus wird im Zuge der Arbeiten eine neue Abwasserdruckleitung unter der Fahrbahn verlegt. Geplant ist außerdem der Bau von zwei barrierefreien Bushaltestellen. Komplettiert wird die Maßnahme durch die Errichtung einer neuen, modernen Straßenbeleuchtung.

Die Bauarbeiten sollen bis Ende Juli abgeschlossen sein. Während der Bauzeit wird der Durchgangsverkehr aus Richtung Zschornewitz über die Kreisstraße 2037 in Richtung Muldenstein sowie weiter über die Landesstraßen L 138, L 135 und L 136 nach Möhlau umgeleitet.

Die Umleitung in Gegenrichtung erfolgt entsprechend. Um die baubedingten Einschränkungen für Anliegerinnen und Anlieger so gering wie möglich zu halten, erfolgen die Arbeiten abschnittsweise.