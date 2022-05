Bauarbeiten am K-Gebäude in Wittenberg haben begonnen

In gut anderthalb Jahren sollen hier schon die ersten Mitarbeiter an ihren neuen Schreibtischen im ehemaligen K-Gebäude sitzen.

Wittenberg/MZ - Das dunkelrot geklinkerte K-Gebäude ist wahrhaftig keine Schönheit - und die etwa 30 Jahre Leerstand haben deutliche Spuren hinterlassen: Die Fassade ist verwittert, Scheiben wurden eingeschlagen, Putz bröckelt allmählich von den Wänden. Dass dieser Schandfleck auf dem sonst so modernen und gepflegten Areal zwischen dem Neuen Wittenberger Rathaus und dem Polizeirevier nicht so bleiben könne, hatte die Stadt schon längst eingesehen. Daher wurden Fördermittel aus dem Programm „Stadtumbau“ beantragt, die bewilligt wurden. Für die Sanierung des alten Klinkerbaus, das früher als Kaserne und später von der Kriminalpolizei genutzt wurde - daher auch der Name „K-Gebäude“ - stehen insgesamt 4,32 Millionen Euro bereit. An diesem Montag wurde mit der Sanierung begonnen.