Bald geht’s los bei Richard Radtke in Jüdenberg

Nachdem er seine Galerie in Wittenberg aufgegeben hat, treibt Richard Radtke aus Oranienbaum den Ausbau des „Jüdenberger Hofes“ voran. Was er vorhat.

Jüdenberg - Lange bevor Richard Radtke die Müllberge auf dem Hof seines Jüdenberger Anwesens in Angriff nahm, hatte er aus dem Haus bereits den Unrat fremder Leute entsorgt. Angesichts der Größe des Objektes, immerhin handelt es sich um den einstigen „Jüdenberger Hof“, und bei dessen Nutzung auch als Wohnraum kann man sich lebhaft vorstellen, wie aufwendig diese Entrümpelungen waren. Radtke spricht von gut einem Monat Arbeit und etlichen Tausend Euro, die er in die Müllbeseitigung investiert hat. Nein, nicht aller Anfang ist heiter.

Freiberuflich seit 2011

Zerknirscht wirkt Radtke aber nicht, im Gegenteil. Dem 62-Jährigen, welcher ursprünglich aus Aachen stammt, der aber lange schon in Oranienbaum lebt, ist die, sagen wir, Freude an der Herausforderung anzumerken. Überhaupt scheint er zu jener Sorte Mensch zu gehören, die in den Dingen keine Probleme, sondern Aufgaben sehen, die gelöst werden können.

Und so hat er sich nach einigen Jahren, in denen die Sanierung pausierte, jetzt wieder verstärkt dem „Jüdenberger Hof“ gewidmet. Da es sich um ein Einzeldenkmal handelt, erbaut wurde das Haus demnach von 1797 bis 1800, hat auch der Denkmalschutz ein Wörtchen mitzureden. Bauherr Radtke betont insoweit, dass man gut „klarkommt“. Das ist ja auch nicht immer und überall der Fall.

Pinselputz und Antikglas

Der „Jüdenberger Hof“ wird Richard Radtke als Werkstatt und Galerie dienen. Ausgebildet wurde er einst als Maler und Lackierer, später auch zum Vergoldermeister. Seit 2011 arbeitet er freiberuflich als Künstler, bekannt ist er für Arbeiten, in denen Blattgold eine wichtige Rolle spielt. Seine handwerkliche Erwerbsbiografie hingegen kommt ihm bei der Sanierung zugute und erklärt, dass er zwar nicht alles, aber doch sehr vieles allein machen kann.

Zur Straße hin ist die Immobilie schon überaus ansehnlich. Pinselputz wurde angebracht, in den Fenstern ist Antikglas verbaut. Wo einst der Gastraum war, befindet sich nun der künftige Ausstellungsraum mit einem integrierten „Herrenzimmer“. Schon jetzt sind zahlreiche von Radtkes Werken zu sehen - sowohl Bilder als auch Mobiliar, vorzugsweise Tische, deren Platten Radtke ebenfalls mit Blattgold bearbeitet respektive veredelt hat. Wobei, wie er beim Rundgang zur MZ sagt, die Nachfrage nach seinen Bildern inzwischen größer ist.

Neben dem Ausstellungsraum befindet sich die Werkstatt. Radtke fertigt seine Bilder auf Leinwand oder Holz, das Grundmotiv malt er mit Mixion (Kleber) auf, die Motive werden mit den Blattmetallen, neben Gold auch Silber und Kupfer, belegt. Anschließend werden die Metalle mit Säuren oxidiert. Es finden sich auch neuere Werke, geschaffen für eine Ausstellung, die in diesem Jahr stattfinden sollte, dann aber coronabedingt abgesagt wurde.

Während nun der Innenausbau im Erdgeschoss auch sonst schon gut fortgeschritten ist (das Büro sieht bezugsfertig aus beziehungsweise scheint es bereits genutzt zu werden, Lagerräume für Bilder und Rahmen warten darauf, befüllt zu werden, Sanitärbereiche sind ausgestattet), bleibt im rückwärtigen Saal noch jede Menge zu tun - dito im Obergeschoss.

Dort möchte Radtke Räume für junge Künstler einrichten, die sich zum Wohnen einmieten und in einem benachbarten Saal arbeiten könn(t)en. Das mag noch Zukunftsmusik sein, aber es scheint ein Thema, das Radtke am Herzen liegt. Pläne, irgendwann einmal eine Stiftung für junge Künstler in dem Gebäude einzurichten, verstärken diesen Eindruck zusätzlich, auch wenn ein Zeitpunkt dafür eben noch nicht feststeht.

Im kleinen Rahmen

Diesen Montag jedoch muss Richard Radtke sich einmal mehr ausgesucht profanen Dingen widmen. Wieder ist er damit beschäftigt, Müll zu beseitigen, denn lange Zeit haben Unbekannte auf dem Hof hinter dem Haus Unrat entsorgt, von Ölfässern, die er bereits entfernen ließ, ist die Rede, auch ein Treckerreifen wurde auf das Privatgelände geschleppt. Diese Woche wird ein weiterer Container erwartet, der sich gewiss im Handumdrehen mit den Hinterlassenschaften füllen wird.

Keine Frage: Auf der Baustelle „Jüdenberger Hof“ ist noch einiges zu tun. Gleichwohl plant Radtke eine Eröffnung - nach dem „Vatertag“, wie er sagt, und erst mal im kleinen Rahmen für geladene Gäste. Eine größere Veranstaltung lässt Corona nicht zu. Aber irgendwann kommen bessere, das heißt pandemiefreie Zeiten. (mz/Corinna Nitz)

Die Sanierung geht kunstvoll voran.